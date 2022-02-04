БЕРЛИН, 4 фев — ПРАЙМ. Санкции ЕС против России в случае эскалации вокруг Украины затронут в том числе сферу высоких технологий, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Handelsblatt. Стало известно, чего опасаются в Британии от санкций против России

Меры затронут искусственный интеллект, вооружения, квантовые компьютеры, лазеры и космические полеты, уточнила она.

"Речь идет о высокотехнологичных комплектующих, которые Россия сама просто заменить не сможет", — пояснила глава ЕК.

По ее мнению, России необходимо срочно модернизировать свою экономику, но это не удастся сделать без технологий, в которых Евросоюз "бесспорно занимает ведущую позицию в мире". ЕС обсуждает энергопоставки с разными партнерами

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия разработала масштабный и комплексный пакет финансовых и экономических санкций против РФ, от ограничения доступа к иностранному капиталу до экспортного контроля технологических товаров. Санкции в отношении газопровода "Северный поток — 2" также остаются на повестке дня.

"Эти ограничения сделают экономику России еще более хрупкой", — заявила она.

Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Россия такие планы отрицает.