МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Группа компаний Softline, поставщик комплексных технологических решений и услуг в сфере информационных технологий, покупает индийскую технологическую компанию Umbrella Infocare в рамках стратегии расширения компании, сообщается в пресс-релизе Softline.

"Softline… сегодня объявила о подписании соглашения на приобретение расположенной в Дели компании Umbrella Infocare, занимающейся предоставлением облачных услуг", — говорится в сообщении компании.

Softline подчеркивает, что покупка индийской компании является частью ее стратегии по расширению. Она существенно увеличит присутствие компании в Индии, а также расширит круг предлагаемых клиентам облачных услуг.

Кроме того, на базе Umbrella Infocare Softline планирует создать Центр передовых технологий, который сделает доступными услуги облачного инжиниринга и разработки клиентам в почти 60 странах.

Компания Softline основана в 1993 году, предоставляет технологические решения и сервисы в сфере цифровой трансформации, облачных технологий и информационной безопасности. Основной акционер — основатель компании и председатель ее совета директоров Игорь Боровиков, среди других акционеров — фонды Da Vinci Capital и Broadreach Limited Сергея Попова. Группа представлена более чем в 50 странах мира.

Индийская компания Umbrella Infocare, созданная в 2012 году, предоставляет услуги в сфере облачного хранения и цифровых технологий.