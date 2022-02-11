МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Спор по иску соцсети "ВКонтакте", требующей запретить сколковской компании "Дабл" (бренд Double Data) извлекать и использовать данные пользователей, может быть урегулирован миром, следует из опубликованного в пятницу определения Суда по интеллектуальным правам. СМИ: доступ к "Госуслугам" и "ВКонтакте" в России станет бесплатным

Эксперты считают этот спор знаковым для разрешения вопроса об использовании "больших данных" в России.

В определении СИП говорится, что суд 9 февраля перенес рассмотрение кассационной жалобы "Дабла", "учитывая ходатайство заявителя кассационной жалобы об отложении судебного заседания для реализации возможности внесудебного урегулирования спора".

Еще одной причиной отложения названа необходимость "дополнительного исследования судом материалов настоящего дела". Ранее один из участников заседания сообщил РИА Новости, что дело насчитывает уже 40 томов. Суды рассматривают его по второму кругу. Ранее стороны не заявляли о возможности мирного урегулирования.

Девятый арбитражный апелляционный суд в июле 2021 года, рассмотрев жалобу "ВКонтакте", отменил принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы, полностью отклонившего иск.

Апелляционный суд признал в действиях Double Data нарушение прав истца на использование его базы данных, запретил Double Data извлекать и использовать данные пользователей, а также взыскал компенсацию в размере 1 рубля. Соцсеть ранее сообщала, что ответчик собирал данные пользователей, включая фамилии, имена, год рождения и другую открытую информацию, которые использовал в коммерческих целях, в том числе для оценки кредитоспособности заемщиков.

Прецедентность спора заключается в том, что речь идет об обработке общедоступной информации, которую сами пользователи размещают о себе в интернете. Иск был подан еще в январе 2017 года, когда администрация "ВКонтакте" узнала, что "Дабл" предлагает услуги по поиску и анализу данных пользователей соцсетей для оценки кредитоспособности потенциальных и существующих заемщиков банков.

В суде первой инстанции истец говорил, что ответчик создал нарушающую интересы соцсети "паразитирующую программу", появление которой было бы невозможно без работы истца по наполнению своей базы данных. Юрист ответчика, в свою очередь, заявил, что его программа лишь ускорила процесс сбора информации, который можно проводить и с помощью ручки и бумаги.

При первом рассмотрении первая инстанция также отклонила иск, а апелляционная, наоборот, тоже поддержала "ВКонтакте", указав, что истец понес финансовые, организационные и иные затраты на создание базы данных. Кассационный суд тогда судебные акты отменил и отправил дело на пересмотр, предложив назначить техническую экспертизу спорных программ, что первая инстанция и сделала. Рассмотрение дела продолжится в марте.