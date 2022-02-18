МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. На новые тарифы мобильной связи следует переходить тогда, когда действующие условия перестают устраивать абонента, и одна из основных и веских причин для этого — смена привычек пользователя, рассказала в интервью радио Sputnik директор по продуктам компании Yota Наталья Смагина. Россиянам объяснили, как часто нужно менять SIM-карту

"У тарифов нет срока годности, но у каждого клиента может измениться профиль пользования сотовой связью. Со временем ваш текущий тариф может перестать подходить вам. Например, мы видим у себя в статистике, что с каждым годом все меньше совершается телефонных звонков, а интернет-трафик увеличивается. Так, за 2021 год наши клиенты скачали на 11 процентов гигабайтов информации больше, чем ранее. Если у вас тоже выросла потребность в трафике, то следует менять тариф", – посоветовала она.

Рынок связи в России, по ее словам, является высококонкурентной средой, и операторы всеми силами стараются привлекать новых клиентов. И выпуск новых тарифных планов — один из приемов, который они используют для этого, в среднем крупные операторы делают это раз в три месяца.

Так, на рынке время от времени появляются новые виртуальные операторы связи, которые используют инфраструктуру другой компании, но продают услуги под своим брендом. "Крупные игроки тоже не отстают и стараются каждый квартал обновлять свои предложения. Но, на мой взгляд, не стоит каждый квартал бежать и смотреть информацию на сайтах операторов", — отметила эксперт.