МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на украинские банки, в которых ее обвиняют американские власти, заявило посольство РФ в США. Белый дом заявил, что не планирует отключать Россию от SWIFT

"Категорически отвергаем безосновательные заявления администрации (США) и отмечаем, что Россия не имеет никакого отношения к упомянутым событиям и в принципе никогда не проводила и не проводит "злонамеренных" операций в виртуальном пространстве", — написало посольство в Twitter.

Советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер утверждала на брифинге в Белом доме, что в распоряжении американской стороны есть "технические данные", которые подтверждают передачу ГРУ "больших объемов данных на IP-адреса на Украине". Она объявила, что "российское правительство" несет ответственность за кибератаки на украинские банки, которые были совершены на этой неделе.

Заявления Нойбергер в посольстве назвали "откровенно антироссийскими".