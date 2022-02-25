МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД РФ принято решение о признании Facebook причастной к нарушению прав и свобод граждан РФ из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ, сообщает Роскомнадзор. В Минфине заявили об отсутствии рисков финансовой устойчивости в России

"25 февраля генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа.

Наложенные Роскомнадзором в пятницу ограничения на Facebook будут устранены, если социальная сеть устранит все нарушения — в первую очередь разблокирует доступ к четырем российским СМИ, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Ранее сообщалось, что интернет-компания Meta Platforms не отвечает на требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".