МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Американский поставщик программного обеспечения приостанавливает свою деятельность в России в связи с санкциями, говорится в пресс-релизе компании. Эксперт рассказал, как исключение Сеула из санкций США повлияет на рынок

"Autodesk немедленно приостанавливает свою деятельность в России и продолжает полностью соблюдать все действующие в настоящее время санкции. Мы рассмотрим дополнительные ограничения для нашего бизнеса в регионе в случае расширения санкций и развития ситуации", — говорится в сообщении.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.

Autodesk, Inc. — американская компания, один из крупнейших в мире поставщиков программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства, машиностроения, рынка средств информации и развлечений. Основана в 1982 году.