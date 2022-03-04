МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Японский производитель электроники компания Panasonic прекращает торговые операции с Россией, об этом компания сообщила в заявлении на своем официальном сайте. Swarovski приостанавливает продажи на территории России

"Исходя из нынешней экономической и логистической ситуации с передвижением товаров, группа в принципе прекращает (торговые) операции с Россией", — говорится в заявлении.

Компания сообщила также, что направляет 20 миллионов иен (около 200 тысяч долларов) на помощь беженцам в польский Красный Крест и для оказания помощи внутри Украины в неправительственную организацию Peace Winds Japan.