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2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220304/836265033.html
Panasonic останавливает торговые операции с Россией
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Японский производитель электроники компания Panasonic прекращает торговые операции с Россией, об этом компания сообщила в заявлении на своем официальном сайте. "Исходя из... ПРАЙМ, 04.03.2022
экономика, технологии, новости, диджитал, санкции против рф, panasonic
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Японский производитель электроники компания Panasonic прекращает торговые операции с Россией, об этом компания сообщила в заявлении на своем официальном сайте.
"Исходя из нынешней экономической и логистической ситуации с передвижением товаров, группа в принципе прекращает (торговые) операции с Россией", — говорится в заявлении.
Компания сообщила также, что направляет 20 миллионов иен (около 200 тысяч долларов) на помощь беженцам в польский Красный Крест и для оказания помощи внутри Украины в неправительственную организацию Peace Winds Japan.