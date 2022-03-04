МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине, говорится в распространенном в пятницу заявлении компании. Marks & Spencer останавливает поставки продукции в Россию

"Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи наших продуктов и оказание услуг Microsoft в России. Кроме того, мы тесно координируемся и работаем в связке с правительствами США, ЕС и Великобритании, а потому останавливаем многие аспекты нашего бизнеса в России в соответствии с решениями этих правительств о санкциях", — говорится в заявлении.

Компания подчеркнула, что считает наиболее эффективным способом помощи Украине в сложившихся ситуациях "те конкретные шаги, которые принимаются в координации с правительствами" западных стран. "Мы намерены принимать дополнительные меры по мере развития данной ситуации", — отметили в Microsoft.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.