МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Поставки на российский рынок продукции компании с острова Тайвань ASUS, занимающейся производством компьютерной техники, практически остановились в связи с возникшими в результате текущей ситуации на Украине проблемами с логистикой и платежными системами, говорится в сообщении компании. Pfizer обещает продолжить поставки лекарств в Россию

В понедельник центральное информационное агентство китайского Тайваня со ссылкой на слова министра экономики Ван Мэйхуа сообщило, что компания ASUS рассмотрит возможность эвакуации работников и бизнеса из России.

"Компания ASUS всегда следует международным предписаниям, и данная ситуация повлекла за собой серьезные проблемы по всей цепочке поставок, в логистике и банковских услугах, и привела к тому, что поставки на российский рынок в настоящий момент практически замерли", — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал компанию-производителя компьютерной электроники ASUS приостановить отношения с Россией и деятельность в стране на фоне военной операции по демилитаризации Украины.

О приостановке продаж в России ранее заявили такие технологические компании, как Apple и Dell, а IT-гиганты Intel и AMD приостановили поставки в страну.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.