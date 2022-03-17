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2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220317/836407124.html
Роскомнадзор не ограничивает работу WhatsApp в России
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Работа WhatsApp на территории России не ограничивается, заявили в пресс-службе Роскомнадзора. Как уточняется в сообщении, сбои в работе мессенджера не связаны с ограничениями... ПРАЙМ, 17.03.2022
телеком, технологии, новости, whatsapp, роскомнадзор, мессенджеры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Работа WhatsApp на территории России не ограничивается, заявили в пресс-службе Роскомнадзора.
Как уточняется в сообщении, сбои в работе мессенджера не связаны с ограничениями других ресурсов Meta (Facebook и Instagram).
В ведомстве напомнили, что похожая ситуация с перебоями в работе произошла у Meta в начале октября 2021 года. Тогда компания сама взяла ответственность за сбои.