МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Работа WhatsApp на территории России не ограничивается, заявили в пресс-службе Роскомнадзора. Источник: WhatsApp не затронут меры против Meta

Как уточняется в сообщении, сбои в работе мессенджера не связаны с ограничениями других ресурсов Meta (Facebook и Instagram).

В ведомстве напомнили, что похожая ситуация с перебоями в работе произошла у Meta в начале октября 2021 года. Тогда компания сама взяла ответственность за сбои.