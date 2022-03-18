МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. "Яндекс" рассматривает различные варианты для платформ "Новости" и "Дзен", включая их продажу, сообщила компания.

"Yandex NV … подтвердила, что компания изучает различные стратегические варианты, в том числе продажу, для своей службы агрегации новостей и информационно-развлекательной платформы "Дзен", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания намерена сосредоточиться на развитии бизнесов и продуктов, связанных с технологиями: поискового сервиса, рекламы, беспилотников и облачных технологий. Кроме того, "Яндекс" сосредоточится на развитии транзакционных услуг, включая электронную коммерцию и агрегатора такси.