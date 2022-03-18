МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По состоянию на 20.05 мск было зафиксировано 830 жалоб. При этом 54% претензий связаны с работой приложения, 41% пользователей жалуются на проблемы с веб-сайтом, еще 5% — на проблемы с профилем.

Со сбоями столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Краснодара и других городов России.