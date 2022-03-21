МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Тверской суд Москвы запретил в России Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Решение начнут исполнять немедленно, отметил суд. Эксперт оценил безопасность данных пользователей Facebook и Instagram

Генпрокуратура объяснила иск желанием оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав. В частности, Instagram проигнорировал более 4,5 тысяч требований об удалении фейков о спецоперации России на Украине и призывы к несанкционированным митингам.

Также прокуроры считают, что экстремистская информация угрожает как отдельным людям, там и обществу в целом. Компания, подчеркивает Генпрокуратура, нарушает собственные правила, разрешая призывы к убийствам российских военных.

Прокурор указал, что решение не распространяется на мессенджер WhatsApp, а только за использование сервисов людей наказывать не будут.

В свою очередь представитель Meta возражала, что российские пользователи рассчитывают на эти площадки как платформу для общения. Информация, вызвавшая претензии, составляет лишь ничтожную часть от общего потока, а за нарушения компания уже выплатила штрафы.

При этом, как отметили в Meta, в случае блокировки станет недоступной огромное количество "непротиворечивой информации".

Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения России".

После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. В США бьют тревогу из-за финансовых связей Илона Маска с Китаем

Вице-президент Meta Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.

А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.

Теперь у Meta есть два пути, чтобы попытаться разблокировать свои соцсети в России: мнение юриста.

У Meta после запрета Facebook и Instagram в России есть два варианта: обжаловать решение в вышестоящей инстанции или привести свой контент в соответствие с законодательством России. Об этом рассказал РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.

"Есть апелляционная инстанция: Московский городской суд, они, Meta, судебный акт могут обжаловать там. Но в то же время они могут действовать иным образом: привести свой контент в соответствие российским законам и отрегулировать социальные сети так, чтобы не подпадать под действие законов России, запрещающих пропаганду экстремизма", — объяснил Грибаков.

Он напомнил, что претензии Генпрокуратуры РФ были в том числе в том, что Facebook и Instagram не удаляют фейки о российской специальной операции на Украине. Эти требования не были выполнены, что и стало причиной для обращения в суд.