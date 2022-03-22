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2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220322/836452389.html
США осудили признание Meta* экстремистской организацией в России
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США осуждают решение о признании Meta* экстремистской организацией, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Facebook** и... ПРАЙМ, 22.03.2022
право, общество , технологии, новости, диджитал
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. США осуждают решение о признании Meta* экстремистской организацией, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Facebook** и Instagram** за экстремистскую деятельность, но сделал исключение для WhatsApp.
"Мы осуждаем решение московского суда признать Meta*, а также Facebook** и Instagram** "экстремистами". Нападки на доступ к информации должны быть остановлены", — написал Прайс в Twitter.
* Запрещенная в России организация
** Соцсеть, признанная в России экстремистской