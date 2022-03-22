МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. США осуждают решение о признании Meta* экстремистской организацией, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Facebook** и Instagram** за экстремистскую деятельность, но сделал исключение для WhatsApp.

"Мы осуждаем решение московского суда признать Meta*, а также Facebook** и Instagram** "экстремистами". Нападки на доступ к информации должны быть остановлены", — написал Прайс в Twitter.

* Запрещенная в России организация

** Соцсеть, признанная в России экстремистской