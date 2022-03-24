МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 14.01 мск четверга было зафиксировано 1414 жалоб: 65% пользователей жалуются на проблемы с подключением к серверу, 21% — на работу приложения, еще 12% — на проблемы с получением сообщений.

С проблемами столкнулись жители России, а также Италии, Великобритании, Нидерландов и ряда других стран.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".