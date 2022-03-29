МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Безлимитный домашний интернет в России никто ограничивать не будет, так как, в отличии от мобильных тарифов, это их основная форма существования, заявил РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review Эльдар Муртазин. Рогозин рассказал о создании в России независимого спутникового интернета

В понедельник Минцифры направило операторам письмо, в котором порекомендовало им исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы, а также сократить объемы потребляемого трафика в рамках тарифных планов.

"Широкополосный доступ в интернет (ШПД) никто ограничивать не будет. Да и мобильных операторов никто не ограничивает. Они в том году отменили безлимиты и постепенно выводили их из обращения. В ШПД безлимиты — это основная форма их существования и их никто отменять не будет", — сказал Муртазин.

По словам эксперта, ситуацию, при которой ШПД будет ограничен, трудно представить.