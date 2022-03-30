МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Корейский производитель электроники Samsung удалил букву Z со своих страниц в Прибалтике и может сделать это и на всех своих европейских страницах, пишут профильные СМИ. В Кремле высказались о создании общей валюты для друзей взамен доллара

При этом корреспонденты РИА Новости не увидели изменений на странице официального сайта Samsung в Латвии: буква Z по-прежнему присутствует в модели телефона Galaxy Z Fold 3. Литовский сайт также оставил название без изменения.

На эстонском же сайте производителя название модели вверху страницы действительно "потеряло" букву Z, однако ниже на той же продуктовой странице Z присутствует.

Буква Z нанесена на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине. В самой России этот знак стал неофициальным символом поддержки операции.

Ранее депутаты парламента Литвы предложили приравнять георгиевскую ленточку и букву Z к нацистским и коммунистическим символам, за их демонстрацию будет грозить штраф до 500 евро. Кроме того, как сообщил таблоид BILD, власти нескольких федеральных земель Германии приняли решение запретить логотип с латинской буквой Z.