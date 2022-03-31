ВАШИНГТОН, 30 мар — ПРАЙМ. Газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с вопросом неназванных чиновников Соединенных Штатов утверждает, что Белый дом потребовал от минфина страны подготовить санкции в отношении "Лаборатории Касперского", однако в ведомстве опасаются возможных последствий такого шага. Последние трепыхания Европы: экономику готовят к коллапсу

Согласно этим сведениям, Совет национальной безопасности Белого дома поручил ведомству подготовить рестрикции в отношении российской компании в рамках вводимых против России санкций из-за событий на Украине. При этом ряд специализирующихся на разработке санкций экспертов минфина выразили обеспокоенность относительно последствий подобного шага и их масштабов.

В частности, как отмечается, программное обеспечение "Лаборатории Касперского" используют "сотни миллионов пользователей по всему миру, что затрудняет введение санкций".

"Кроме того, ряд должностных лицу в США и Европе опасаются, что введение санкций против компании повысит вероятность кибератак со стороны Москвы против Запада, в том числе с использованием данного ПО", — отмечает газета, ссылаясь на свои источники.

На данном этапе, как утверждают ее собеседники, идея введения санкций против "Лаборатории Касперского" отложена. Параллельно с этим американская администрация продолжает изучать варианты "еще более болезненных последствий для российской экономики" в ответ на проводимую РФ специальную военную операцию на Украине.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против России из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Глава государства заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.