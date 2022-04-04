МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Компания Wargaming, разработавшая ряд популярных компьютерных игр, в том числе World of Tanks и World of Warships, объявила об уходе из России и Белоруссии. Intel в Нижнем Новгороде продолжает работать в прежнем режиме

"За последние недели Wargaming провела стратегический обзор бизнес-операций по всему миру. Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны", — говорится заявлении на сайте компании.

Согласно заявлению, компания с 31 марта передала свой игровой бизнес в России и Белоруссии под управление российской компании Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming.

"Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения", — сообщается в заявлении.

Компания отмечает, что начала процесс закрытия своей студии в Минске.