МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Минцифры России предлагает отменить штрафы за продажу техники без предустановленного российского программного обеспечения. Об этом сообщили в ведомстве. Россиянам рассказали, что будет с ценами на бытовую технику и ноутбуки

"Минцифры России предлагает ввести мораторий на административную ответственность за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которые не предустановлено отечественное ПО", — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что предлагаемые изменения не коснутся производителей техники — за ними сохранится обязательство по предустановке российского ПО.

В ведомстве уточнили, что такое решение было принято в связи с разрешением в России параллельного импорта. "Параллельный импорт – это поставка товара в страну не напрямую от производителя и без согласия правообладателя. При этом российское законодательство требует, чтобы производители смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров предустанавливали отечественное программное обеспечение. Если ПО не предустановлено, производитель и продавец должны получить штраф. Учитывая разрешение на параллельный импорт, возникает правовая коллизия", — заявили в Минцифры.

Сейчас ведомство предлагает мораторий, который освободит продавцов от штрафов. Минцифры уже подготовило соответствующее предложение для внесения изменений в КоАП РФ. Изменения не коснутся производителей техники – за ними сохранится обязательство по предустановке ПО.

Минцифры уточняет, что отечественное ПО предустанавливается на устройства с 1 апреля 2021 года. Перечень для предустановки утверждается ежегодно на основе отбора заявок, поданных правообладателями ПО. По итогам отбора 2021 года был утвержден перечень российских программ для ЭВМ, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 году.

В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране будет легализован параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары, их перечень определит Минпромторг.