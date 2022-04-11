МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Китайские компании могут занять высокотехнологичные ниши на российском рынке, которые освободились после ухода западного бизнеса, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. В Совфеде не ждут скорой отмены антироссийских санкций

Он подчеркнул, что фундаментом российско-китайского сотрудничества является не только торговля сырьем, взаимодействие двух стран выглядит "вполне радужными" и не зависит от ситуации вокруг Украины.

"У нашего взаимодействия есть собственная динамика, и так уж сложилось, что любые действия Запада сегодня только укрепляют эти связи", — заявил Косачев РИА Новости.

Сенатор отметил, что компании КНР зачастую сталкиваются с недобросовестными действиями не только в США, но и в Европе.

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