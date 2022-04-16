МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Приложение маркетплейса "СберМегаМаркет" и приложение для продавцов "СберМегаМаркет PRO" недоступны в магазине Google Play, при этом уже установленные приложения работают стабильно, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. Telegraph: Мишустин лишил Запад рычагов давления на Россию

"В настоящее время приложение мультикатегорийного маркетплейса "СберМегаМаркет" и приложение для продавцов "СберМегаМаркет PRO" недоступно для скачивания и обновления в магазине Google Play", — говорится в сообщении.

При этом, уточняется, что уже установленные приложения работают стабильно, никаких ограничений по их использованию нет, и удалять их не нужно.

В "СберМегаМаркете" также отметили, что если приложение для Android не установлено, скачать его можно на официальном сайте сервиса. "Для продавцов в ближайшее время мы также разместим ссылку для скачивания на нашем сайте", — уточнили в сервисе.

Помимо этого, пользователи также смогут совершать покупки напрямую на сайте маркетплейса.