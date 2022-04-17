РКН требует восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК
Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к youtube-каналам филиалов ВГТРК
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Роскомнадзор требует незамедлительно снять ограничения с youtube-каналов филиалов ВГТРК. Об этом сообщает ведомство.
"Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно восстановить доступ к youtube-каналам филиалов ВГТРК, принадлежащих российским государственным региональным СМИ", — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в частности администрацией видеохостинга были заблокированы каналы ГТРК "Ставрополье", "Краснодар", "Башкортостан", "Новосибирск", "Кузбасс" и "Вайнах" Чеченской республики.
Роскомнадзор сообщил, что ограничительные меры, введенные администрацией видеохостинга YouTube, принадлежащего американской ИТ-компании Google, в отношении российских СМИ в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
Роскомнадзор считает недопустимой блокировку каналов российских государственных СМИ и требует незамедлительно снять все наложенные ограничения, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения ограничительных мер.