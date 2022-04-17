МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Роскомнадзор требует незамедлительно снять ограничения с youtube-каналов филиалов ВГТРК. Об этом сообщает ведомство.

"Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно восстановить доступ к youtube-каналам филиалов ВГТРК, принадлежащих российским государственным региональным СМИ", — сообщается в Telegram-канале ведомства. Россиян предупредили о мошеннических схемах с поддельными приложениями

Отмечается, что в частности администрацией видеохостинга были заблокированы каналы ГТРК "Ставрополье", "Краснодар", "Башкортостан", "Новосибирск", "Кузбасс" и "Вайнах" Чеченской республики.

Роскомнадзор сообщил, что ограничительные меры, введенные администрацией видеохостинга YouTube, принадлежащего американской ИТ-компании Google, в отношении российских СМИ в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Роскомнадзор считает недопустимой блокировку каналов российских государственных СМИ и требует незамедлительно снять все наложенные ограничения, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения ограничительных мер.