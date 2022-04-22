МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Швейцарская IT-компания Luxoft передала российскому IT-холдингу IBS свои активы в стране, новый владелец возьмет на себя все обязательства по незавершенным контрактам, сообщили РИА Новости в пресс-службе IBS. Гигиенические бренды Zewa, Libresse и Libero покинут Россию

"Компания Luxoft передает российский сегмент бизнеса группе компаний IBS. В рамках соглашения переданы два юридических лица: ООО "Люксофт Профешнл" (Luxoft Professional) и АНО ДПО "Учебный центр Люксофт" (Luxoft Training)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что данные юрлица больше не будут аффилированы с бывшим владельцем. Все обязательства по незавершенным контрактам с российскими заказчиками, существующие в Luxoft Professional и Luxoft Training на момент сделки, берет на себя IBS, гарантируя непрерывность проектов компаний-клиентов.

Luxoft — швейцарская компания, оказывающая услуги по формированию цифровой стратегии и в разработке программного обеспечения. Luxoft Training осуществляет подготовку специалистов по различным дисциплинам разработки ПО.

IBS — российский IT-холдинг, технологический и бизнес-партнер лидеров российского бизнеса и государственных структур. Компания решает задачи в сфере стратегического развития и повышения операционной эффективности, оказывая услуги в области оптимизации бизнес-процессов, создания систем управления, управления данными, анализа и моделирования, разработки, тестирования и сопровождения программного обеспечения, создания вычислительных центров, систем хранения и аутсорсинга, обеспечивающих бизнес-процессы.