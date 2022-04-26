МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Второй на китайском рынке производитель телефонов Honor Device Co. ищет новые источники финансирования в преддверии IPO в 2022 году, пишет агентство Bloomberg. Украина просит у США миллиарды долларов экономической помощи

Honor Device Co. хочет привлечь капитал для расширения перед первичным публичным размещением акций, рассказали агентству источники, знакомые с обсуждением этого вопроса.

По словам собеседников, которые попросили не называть их имени, поскольку планы не являются публичными, бывшая компания Huawei Technologies Co. ведет переговоры с инвесторами о раунде финансирования перед IPO. Компания намерена привлечь иностранное финансирование, чтобы одновременно укрепить свой имидж международной компании, при этом дистанцируясь от Huawei и риска связанных с Китаем санкций.

Однако зарубежные инвесторы отказались от запрашиваемой оценки Honor в более чем в $45 миллиардов и все еще опасаются будущих санкций со стороны США, рассказали источники.

Производителю Honor нужно вливание в капитал для расширения своей внутренней розничной торговли и электронной коммерции, а также для расширения глобального присутствия.

Один из собеседников отметил, что, вероятнее всего, компания выберет внутренний листинг в Китае. Однако окончательное решение еще не принято, и двойной листинг остается рассматриваемым вариантом.

Агентство напоминает, что Huawei продала базирующуюся в Шэньчжэне компанию Honor консорциуму, возглавляемому китайской государственной компанией, в 2020 году. Это было сделано, чтобы избежать разрушительных санкций США, которые подорвали мобильный бизнес материнской компании. С тех пор бренд бюджетных телефонов набрал обороты, заняв второе место по поставкам китайских смартфонов, уступив только Apple Inc. в последнем квартале 2021 года.