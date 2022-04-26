МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России вырос до 4,4% с 4,1% в январе-феврале, говорится на сайте Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР). Прокуратура призвала усилить надзор за соблюдением трудовых прав россиян

Согласно данным профильных ведомств, число официально зарегистрированных безработных в стране достигло 1,1 миллиона человек, из них 600 тысяч получают пособие по безработице.

Как сообщает Росстат, в региональном разрезе самая сложная ситуация наблюдается в Ингушетии — там безработица достигает 29,3%. Высокие показатели фиксируются также в Северной Осетии (14,9%), Дагестане (14,8%), Чечне (11,1%).

В столице безработица находится на отметке 2,2%. Самый низкий показатель — в Санкт-Петербурге (1,5%).

Кроме того, по данным ФНПР, среднемесячная заработная плата в первом квартале осталась без изменений — 56 545 рублей.