МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Сохранение зависимости от иностранного программного обеспечения снижает темпы развития цифровизации в России, ускорить процесс могут гарантированные заказы от крупного бизнеса или госзаказы, заявили РИА Новости в пресс-службе НИУ ВШЭ. ВШЭ: создание ЕАЭС остановило деградацию взаимной торговли

"Почти 85% ИКТ-товаров (телекоммуникационное оборудование, компьютеры и так далее) производится в Азии, однако в их основе лежат технологии компаний, которые могут ограничить экспорт в Россию, "вторичные санкции". Все это создает угрозы замедления развития в России таких передовых направлений, как искусственный интеллект, 5G, суперкомпьютерные и квантовые технологии, интернет вещей и других", — говорят специалисты.

По мнению экспертов, одним из видов поддержки отечественного ПО может стать гарантированный заказ со стороны крупного бизнеса и государственных организаций. Кроме того, сотрудничество в цифровой сфере со странами-партнерами поможет частично возместить потери ИКТ-сектора, связанные с уходом иностранных компаний и высококвалифицированных кадров. Сюда можно отнести параллельный импорт и развитие новых отечественных разработок на основе открытого ПО.

С другой стороны, уход иностранных корпораций открыл новые возможности для российских компаний. Созданные в будущем объединения из компаний, университетов и научных организаций помогут разработать новое ПО, которое смягчит санкционные шоки.

"Сегодня ни одна страна в мире не обладает полным "цифровым суверенитетом", не может обеспечить себя всем спектром цифровых технологий, подчеркивают эксперты. В краткосрочной перспективе целесообразно предпринять шаги по активизации сотрудничества в цифровой сфере со странами-партнерами", — отмечают эксперты.