МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношение РФ к Twitter "основывается на деяниях этой компании, на цензуре этой компании, на репрессивных действиях в отношении клиентов этой компании, выборочных причем, на искажении информации, на манипулировании информацией и так далее". Forbes оценил убытки Маска из-за решения купить Twitter

"Поэтому посмотрим, что будет при новом владельце", — сказал он.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру.

Песков отметил необходимость учесть, что это компания глобальная, имеет глобальное хождение и пользование.

"Мы уже слышали официальные голоса из Европы, что они не допустят там абсолютной свободы. Поэтому вообще вопрос, возможна ли сейчас в западных социальных сетях действительно полноформатная свободная палитра разных точек зрения. Мы сомневаемся", — добавил он.