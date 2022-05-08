МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Google заблокировал личный аккаунт депутата Госдумы Нины Останиной, а также удалил привязанный к нему канал на YouTube из-за введённых ранее санкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламентария.

"Аккаунт Google отключён в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен", — указывается в оповещении Google о блокировке аккаунта.

Проходя по ссылке на видео Останиной на YouTube появляется сообщение с информацией о блокировке канала.

О блокировке своих аккаунтов сообщали в соцсетях и другие депутаты — Мария Бутина, Михаил Матвеев и Евгений Федоров. YouTube-канал главы международного комитета Леонида Слуцкого, являющегося участником переговорной группы с Украиной, по-прежнему доступен, видео открываются и проигрываются без ограничений.

США в конце марта ввели санкции против Госдумы и 328 ее депутатов в качестве ответа на решение о признании ДНР и ЛНР. Пакеты санкций против парламентариев вводила также Япония и Британия, аналогичное решение принимал Европейский союз.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.