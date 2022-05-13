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2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220513/836882829.html
Россияне столкнулись с проблемами при обновлении Chrome
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Пользователи браузера Google Chrome не могут обновить его до последней версии на смартфонах Android. В этом убедился корреспондент РИА Новости. Согласно сообщению, россияне не... ПРАЙМ, 13.05.2022
технологии, новости, смартфоны, chrome, google
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Пользователи браузера Google Chrome не могут обновить его до последней версии на смартфонах Android. В этом убедился корреспондент РИА Новости.
Согласно сообщению, россияне не могут скачать последнее обновление, новая версия браузера не обновляется в телефонах.
При этом владельцы смартфонов с iOS не жалуются на подобные проблемы.