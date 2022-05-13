МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Пользователи браузера Google Chrome не могут обновить его до последней версии на смартфонах Android. В этом убедился корреспондент РИА Новости. Россияне столкнулись с проблемами при оплате в App Store

Согласно сообщению, россияне не могут скачать последнее обновление, новая версия браузера не обновляется в телефонах.

При этом владельцы смартфонов с iOS не жалуются на подобные проблемы.