МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможной разблокировки в России сервисов Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) в случае соблюдения компанией законов страны. В Кремле прокомментировали участие России в саммите G20 в Индонезии

"Я бы этого не исключал", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможной разблокировке запрещённой в России за экстремизм соцсети Instagram**.

Песков отметил, что компания Мета* отказывалась удалять материалы, которые носят экстремистский характер и противоречат российским законам.

"Они отказывались это обсуждать на протяжении нескольких лет. Невозможно было заставить их открыть здесь офис по закону о "приземлении". И так далее, и тому подобное. Поэтому, если соблюдаются законы РФ, возможно, открываются другие горизонты для взаимодействия", — объяснил представитель Кремля.

Напомним, что в свете событий на Украине Meta* ранее временно разрешила в своих соцсетях Facebook** и Instagram** призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". Вице-президент Meta* Ник Клегг объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии". По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram** и Facebook** за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.

* Запрещенная в России организация

** Соцсеть, признанная в России экстремистской