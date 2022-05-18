МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала "покончить" с протекционизмом в отношении западных интернет-компаний, который, по ее словам, сейчас находится на очень высоком уровне. Российская структура Google инициировала собственное банкротство

Захарова отметила, что западные интернет-монополии игнорируют правила и ведут агрессивную, дискриминирующую политику против российского народа.

"Нужно прекратить протекционизм в отношении западных хостинговых платформ, социальных сетей и так далее", — подчеркнула она и добавила, что этот шаг является вопросом политическим, идеологическим, культурным.

"Я сказала протекционизм, лоббирование — это западные термины, а давайте сейчас скажу по-русски: крышевать западные цифровые платформы на территории нашей страны", — добавила представитель МИД РФ в интервью в рамках форума Positive Hack Days-2022.