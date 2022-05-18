МИД призвал прекратить протекционизм западных интернет-компаний
Официальный представитель МИД Захарова призвал прекращать протекционизм западных интернет-компаний
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала "покончить" с протекционизмом в отношении западных интернет-компаний, который, по ее словам, сейчас находится на очень высоком уровне.
Захарова отметила, что западные интернет-монополии игнорируют правила и ведут агрессивную, дискриминирующую политику против российского народа.
"Нужно прекратить протекционизм в отношении западных хостинговых платформ, социальных сетей и так далее", — подчеркнула она и добавила, что этот шаг является вопросом политическим, идеологическим, культурным.
"Я сказала протекционизм, лоббирование — это западные термины, а давайте сейчас скажу по-русски: крышевать западные цифровые платформы на территории нашей страны", — добавила представитель МИД РФ в интервью в рамках форума Positive Hack Days-2022.