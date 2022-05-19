МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что изменил свои партийные предпочтения — если раньше он был сторонником демократов, то сейчас отдаст свой голос за их соперников. Об этом он объявил в своем микроблоге в Twitter. Илон Маск вынес вердикт о состоянии экономики США

"В прошлом я голосовал за демократов, потому что они были (в основном) партией доброты. Но они стали партией разделения и ненависти, поэтому я больше не могу их поддерживать и буду голосовать за республиканцев", — отметил он.

При этом он добавил, что ожидает начала травли из-за этого заявления.

"Теперь смотрите, как разворачивается их грязная кампания против меня", — подчеркнул Маск.