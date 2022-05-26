МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Google уведомила ряд российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, используемых для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube, рассказали РБК два источника на телекоммуникационном рынке. Эксперт назвал ожидаемым банкротство Google в России

Об этом также сообщил глава юридической компании "Ордерком" Дмитрий Галушко. По его информации, уведомления получили несколько операторов связи, в том числе оренбургский провайдер "Радиосвязь", работающий под брендом "Фокус лайф". Последний получил письмо от одной из ирландских "дочек" Google — Raiden Unlimited Company, где говорилось, что "в связи с изменениями правовой практики" серверы будут отключены и в ближайшее время сотрудники Google свяжутся с провайдером для того, чтобы вывести оборудование из эксплуатации.

Представитель "Радиосвязи" сообщил, что серверы были отключены еще 19 мая, а спустя несколько дней поступило уведомление. Ему не известны причины отключения, но он предположил, что, возможно, американская компания посчитала оператора слишком маленьким — через установленный у него сервер Google Global Cache проходил относительно небольшой объем трафика.

Такое же уведомление, по словам еще одного собеседника на телекоммуникационном рынке, получил провайдер "МФТИ Телеком". Google обратилась к сотрудникам провайдера как "к команде МФТИ", и собеседник связал отключение серверов с тем, что институт находится в санкционных списках.

В середине мая российская "дочка" Google — ООО "Гугл" — начала процедуру банкротства. Компания объяснила, что больше не может обеспечить работу офиса из-за ареста своего банковского счета. Арест был наложен как обеспечительная мера по иску НТВ, которая пытается взыскать неустойку за отказ разблокировать доступ пользователей к аккаунту на YouTube.

Источник в одном из крупных интернет-провайдеров говорит, что банкротство российской "дочки" Google никак не связано с отключением кеширующих серверов. "Эта структура не занималась их обслуживанием. Это глобальная услуга", — сказал он.