МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Инициатива создания технологического суверенитета России интересует всех и будет обсуждаться на ПМЭФ, при этом она не означает изоляцию страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков: наиболее вероятная модель развития России — "островизация"

"Конечно, сейчас все высказывают различные точки зрения на предмет нашего технологического суверенитета, экономического суверенитета. В целом поскольку в мире все меняется… этот вопрос наверное интересует всех. Поэтому это область дискуссий. Убежден, что также эта тема будет широко обсуждаться и в ходе ПМЭФ", — сообщил пресс-секретарь, комментируя идею спецпредставителя президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова сделать из России "технологический остров".

По словам Пескова, технологический суверенитет не изолирует страну. Наоборот, Россия стремится подчеркнуть, что ее изоляция невозможна.