МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Сервис "Яндекс.Карты", входящий в экосистему компании "Яндекс", сосредоточится на физико-географическом изображении на картах, сделав акцент на природных объектах, а не на границах государств, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". Генеральный директор "Яндекса" покинул пост на фоне санкций

"В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств", — пояснили агентству в пресс-службе.

"Наша задача — отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт. Изменения будут появляться постепенно", — добавили в компании. При этом на ряде масштабов уже не видны границы.