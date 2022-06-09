МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Россия, которую называют страной-бензоколонкой, уже обогнала другие государства не только в балете, но и по другим направлениям, в том числе по части обработки больших данных, заявил президент РФ Владимир Путин. Россия будет жить лучше, если приобретать новые компетенции, заявил Путин

"Несмотря на то, что нас все время пытаются как-то там щипануть и оскорбить (называя), страна-бензоколонка, а с точки зрения обработки больших данных, мы так же, как в области балета, мы многих обогнали", — сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.

Глава государства отметил, что есть уже сферы, которыми Россия может гордиться, и нужно приобретать новые компетенции, чтобы стать лидерами по всем направлениям.

"Понимаете, есть вещи, которые, безусловно, уже сегодня являются тем, чем мы можем гордиться. Поэтому вот все, что связано со здоровьем и жизнью людей: медицина, экология и так далее, сквозные технологии, та же самая обработка больших данных, квантовые технологии. То есть нам нужно стремиться к тому, чтобы мы приобретали новые компетенции, в том числе создавали на новой базе современные инженерные центры и были бы лидерами по всем этим направлениям", — сказал Путин и добавил, что шансы на это "конечно, есть".