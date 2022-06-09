Путин: Россия, которую называют "бензоколонкой", обогнала других в сфере больших данных
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Россия, которую называют страной-бензоколонкой, уже обогнала другие государства не только в балете, но и по другим направлениям, в том числе по части обработки больших данных, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Несмотря на то, что нас все время пытаются как-то там щипануть и оскорбить (называя), страна-бензоколонка, а с точки зрения обработки больших данных, мы так же, как в области балета, мы многих обогнали", — сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
Глава государства отметил, что есть уже сферы, которыми Россия может гордиться, и нужно приобретать новые компетенции, чтобы стать лидерами по всем направлениям.
"Понимаете, есть вещи, которые, безусловно, уже сегодня являются тем, чем мы можем гордиться. Поэтому вот все, что связано со здоровьем и жизнью людей: медицина, экология и так далее, сквозные технологии, та же самая обработка больших данных, квантовые технологии. То есть нам нужно стремиться к тому, чтобы мы приобретали новые компетенции, в том числе создавали на новой базе современные инженерные центры и были бы лидерами по всем этим направлениям", — сказал Путин и добавил, что шансы на это "конечно, есть".
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220609/837134639.html