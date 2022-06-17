МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российские покупатели новых смартфонов от корейского производителя Samsung, поставленных в продажу на условиях параллельного импорта, начали сталкиваться с проблемами при активации гаджетов, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники.

По данным издания, гаджеты не распознают российские сим-карты. Главная причина: телефоны изначально не были предназначены на продажу в страны ЕАЭС, куда входит и Россия.

Один из собеседников издания отметил, что решить сложности с активацией телефонов можно. Необходимо либо приобрести и какое-то время использовать сим-карту оператора связи страны или зоны, куда изначально был поставлен телефон. Другой путь — обратиться в официальные сервисные центры компании-производителя.

если покупатель выберет второй путь, то необходимо привезти аппарат в центр, заплатить около пяти тысяч рублей и подождать две недели. За этот срок производитель рассмотрит запрос и предоставит сотрудникам сервиса код для региональной разблокировки.

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что в такую ситуацию попадает примерно каждый пятый телефон Samsung в России: из-за этого в сетях стали появляться уже активированные за рубежом смартфоны во вскрытых упаковках.

По мнению эксперта, приобретать такие устройства опасно не только потому, что их могли активировать зломумышленники (например, установить на гаджет вредоносное программное обеспечение для кражи средств и информации). Помимо опасности купить зараженный телефон существует еще одна угроза: если производитель поймет, что учетная запись на смартфоне создана одним лицом за пределами России, а потом устройство эксплуатируется внутри России другим пользователем, вендор может его просто заблокировать.