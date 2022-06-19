МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram запустил платную подписку Premium, которая дает пользователям доступ к дополнительным функциям. Стоимость подписки будет составлять 449 рублей в месяц, при этом сам мессенджер останется бесплатным, говорится в официальном блоге Telegram. Эксперт рассказал, как россияне смогут обновлять Windows

"Telegram продолжает стремительно расти, и многие пользователи спрашивают, как они могли бы поддержать нашу команду. Сегодня мы запускаем Telegram Premium — подписку, с которой Вы сможете поддержать дальнейшее развитие Telegram и получить доступ к дополнительным функциям", — говорится в сообщении.

Мессенджер сообщил также, что стоимость подписки составит 449 рублей в месяц.

Уточняется, что с подпиской практически все лимиты в приложении увеличатся вдвое: подписчики смогут загружать файлы объёмом до 4 ГБ, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, использовать дополнительные инструменты для управления чатами, и ряд других преимуществ.

При этом, по сообщению компании, все существующие функции, на которые пользователи привыкли полагаться за почти десять лет, остаются бесплатными для всех.

"В 2022 году Telegram вошёл в топ-5 самых загружаемых приложений в мире, а количество активных пользователей мессенджера превысило 700 миллионов человек в месяц", — добавили в компании.