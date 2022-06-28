МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Большие бюджетные средства будут направлены на реализацию мер по обеспечению технологического суверенитета России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев: западные компании ушли из России под давлением их правительств

"Согласен с вами – обеспечение технологического суверенитета действительно не терпит промедления. На реализацию целого комплекса оперативных мер будут направлены большие бюджетные средства. Разработан ряд программ для поддержки отечественных производств, научно-технических разработок, обучения кадров для важнейших отраслей", — сказал Медведев в интервью газете "Аргументы и факты".

Он добавил, что видит десяток направлений, по которым нужно сильно активизироваться, чтобы не остановить производство или обеспечить свою технологическую независимость.

"Всеми надо заниматься. Это делают коллеги из правительства и бизнес. Будем помогать им. Например, очень важной является замена импортного оборудования и программ в сфере критически важной информационной инфраструктуры. Для этого на площадке Совета безопасности РФ начала работу межведомственная комиссия, которая объединяет представителей государственной власти и крупнейших компаний в сфере информационных технологий", — подчеркнул Медведев.