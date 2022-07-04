ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Зарубежные решения по информационной безопасности занимают в России по некоторым направлениям до 70% рынка, а процесс перехода российских компаний, ранее использовавших зарубежное ПО, на отечественное, может занять от недели до полугода, рассказала РИА Новости руководитель управления корпоративных продаж "Лаборатории Касперского" в России Марина Усова в кулуарах форума "Иннопром-2022". СМИ: Nvidia прекратила продажи программ для облачного гейминга в России

Комментируя ситуацию с наличием решений по информационной безопасности в России в целом, она отметила, что она достаточно благоприятная — в стране всегда было много отечественных игроков, которые предлагали разнообразное программное обеспечение. "Тем не менее по отдельным направлениям информационной безопасности доля зарубежных решений была высокой, к примеру, по нашей оценке, иностранные системы по защите от целевых атак занимали до 65% рынка, решения для защиты корпоративной почты – до 70%", — сказала она.

С уходом же западных компаний бизнесу, который использовал эти и другие решения, приходится менять системы для обеспечения непрерывности своей работы. "Процесс выбора нового поставщика в зависимости от масштабов IT-инфраструктуры может занять от недели до полугода", — полагает Усова.

Основные сложности, по ее словам, могут быть связаны именно с переходным периодом, когда требуется время на проведение пилотного тестирования новой системы, ее адаптацию во внутреннюю среду, обучение специалистов, переговоры, консультации или командировки, если у бизнеса распределенная по стране сеть.

"В любом случае установленное отечественное ПО будет гарантировать стабильность в отличие от западных решений, которые прекратили обновления баз или перестали полностью работать. Наши решения могут закрыть абсолютное большинство потребностей бизнеса в кибербезопасности", — добавила эксперт.

Она отметила, что "Лаборатория Касперского" с весны также фиксирует высокий рост спроса на свои продукты. "Только за март в России число обращений за антиспам-решениями и интернет-шлюзами для сканирования входящего и исходящего веб-трафика увеличилось в 5 раз. Интерес к системам по защите от целевых атак вырос в 3 раза, к SIEM-решениям — в 2 раза", — привела она пример.

В рамках "Иннопрома" "Лаборатория Касперского" объявила о создании шлюза Kaspersky IoT Secure Gateway 1000 для защиты индустриального интернета вещей, безопасной передачи и управления промышленными данными. Кибериммунный, то есть устойчивый к подавляющему большинству видов кибератак, продукт предназначен для использования в различных областях: промышленности, энергетике и системах умных городов, включая дорожную инфраструктуру, системы видеонаблюдения и ЖКХ.