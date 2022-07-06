МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Американские сенаторы направили в федеральную торговую комиссию письмо с просьбой предпринять меры против TikTok в связи с сообщениями, что социальная сеть передает данные пользователей. В США потребовали удалить TikTok из магазинов приложений Apple и Google

Марк Уорнер и Марко Рубио направили письмо, в котором главу федеральной торговой комиссии Лину Хан "в свете неоднократных искажений TikTok, связанных с безопасностью данных, их обработки и методов корпоративного управления" "принять незамедлительные меры по этому вопросу".