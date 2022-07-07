МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Счетная палата России и Комитет государственного контроля Белоруссии рекомендовали разработать документ стратегического характера для формирования единого информационного пространства Союзного государства. Об этом говорится в заключении контрольных ведомств стран об исполнении бюджета Союзного государства за 2021 год. Счетная Палата отметила дисбаланс зарплат в университете в Белоруссии

"Совету Министров Союзного государства поручить Постоянному Комитету Союзного государства совместно с заинтересованными ведомствами и организациями в срок до 1 марта 2023 года разработать и представить на утверждение Совета Министров Союзного государства документ стратегического характера, определяющий цели, задачи и направления комплексного развития средств массовой информации Союзного государства (телерадиовещание, интернет-каналы, печатные издания) в целях формирования единого информационного пространства Союзного государства", — рекомендовали контрольные ведомства.