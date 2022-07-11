Чернышенко поручил Минцифры оценить переход ФОИВов на российское ПО
Чернышенко поручили Минцифры разработать механизм оценки перехода ФОИВов на отечественное ПО
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Минцифрам поручено до 15 августа разработать механизм оценки перехода федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) и исполнительных органов государственной власти субъектов России на отечественное офисное программное обеспечение (ПО). Об этом говорится в письме вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко.
Согласно документу, Минцифры должны к 15 августа обеспечить разработку методики сбора информации, необходимой для расчета показателя, характеризующего переход ФОИВов и исполнительных органов государственной власти субъектов России на импортонезависимое офисное программное обеспечение в рамках формирования оперативного рейтинга федеральных и региональных руководителей цифровой трансформации и ее направление высшим должностным лицам регионов.
Информацию о переходе на использование импортонезависимого офисного программного обеспечения ведомствам поручено отправить до середины сентября.