МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Минцифрам поручено до 15 августа разработать механизм оценки перехода федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) и исполнительных органов государственной власти субъектов России на отечественное офисное программное обеспечение (ПО). Об этом говорится в письме вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко. Минцифры предложили передать некоторые частоты под 5G

Согласно документу, Минцифры должны к 15 августа обеспечить разработку методики сбора информации, необходимой для расчета показателя, характеризующего переход ФОИВов и исполнительных органов государственной власти субъектов России на импортонезависимое офисное программное обеспечение в рамках формирования оперативного рейтинга федеральных и региональных руководителей цифровой трансформации и ее направление высшим должностным лицам регионов.

Информацию о переходе на использование импортонезависимого офисного программного обеспечения ведомствам поручено отправить до середины сентября.