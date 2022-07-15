МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Переход России к обеспечению технологического суверенитета необходимо было начать как минимум в 2014 году. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. В Совфеде предложили создать новую валюту для взаиморасчетов внутри БРИКС

Сенатор, комментируя слова вице-премьера Дениса Мантурова о повороте к политике обеспечения технологического суверенитета, отметил, что эти меры нужно было инициировать как минимум с 2014 года, когда старны Запада только начали вводить санкции. против России