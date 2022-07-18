Московский суд рассмотрит протокол, по которому Google грозит новый оборотный штраф
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы в понедельник рассмотрит протокол в отношении Google, по которому IT-гиганту грозит новый оборотный штраф, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В конце декабря американская IT-корпорация первой в России получила оборотный штраф в 7,22 миллиарда рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту. Штраф уже взыскан, отметили ранее в Роскомнадзоре.
Второй оборотный штраф компании грозит за повторный отказ удалить запрещенный контент.
Кроме того, позднее во вторник в отношении Google будет рассмотрен еще один протокол — за отказ заблокировать незаконно полученные персональные данные (часть 5 статьи 13.11 КоАП РФ). Компании по этому составу грозит до 90 тысяч рублей штрафа. Детали дела не раскрываются.