МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Бесконечное использование иностранных технологий приводит к погружению в унизительную зависимость, уход иностранцев заставил Россию шевелиться. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин. Эрдоган оценил результаты переговоров с Путиным в Тегеране

По словам президента, состояние зависимости от зарубежных технологий является унизительным. "То, что они уходят, заставляет нас наконец шевелиться, потому что все время сидеть на иностранных технологиях — это погружаться в зависимость, в эту унизительную зависимость и очень опасную зависимость", — сказал Путин в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".

Российский лидер подчеркнул, что такая зависимость расширяется, переходит в другие области, в том числе военную, что опасно для страны.