Путин: уход иностранных технологий с рынка заставил Россию шевелиться
Путин заявил о необходимости бороться с зависимостью от иностранных технологий
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Бесконечное использование иностранных технологий приводит к погружению в унизительную зависимость, уход иностранцев заставил Россию шевелиться. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
По словам президента, состояние зависимости от зарубежных технологий является унизительным. "То, что они уходят, заставляет нас наконец шевелиться, потому что все время сидеть на иностранных технологиях — это погружаться в зависимость, в эту унизительную зависимость и очень опасную зависимость", — сказал Путин в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".
Российский лидер подчеркнул, что такая зависимость расширяется, переходит в другие области, в том числе военную, что опасно для страны.