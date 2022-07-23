СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — ПРАЙМ. В Запорожской области замедлили работу поисковика Google, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. ДНР заблокировала работу Google

"Если они не возьмутся за ум и продолжат придерживаться политики дезинформации и пропаганды насилия, а также расчеловечивания жителей освобожденной территории, их ждет аналогичная участь — блокировка", — подчеркнул он.

Ранее работа Google была заблокирована в ДНР и ЛНР. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил американскую корпорацию в пропаганде терроризма, насилия в отношении жителей России и Донбасса, а также в распространении и навязывании ложных данных. По его словам, запрет могут снять, если компания прекратит свою "преступную политику" и "вернется в русло закона, морали и здравого смысла".