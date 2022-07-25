МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Как обманывают клиентов в некоторых сервисных центрах по ремонту смартфонов, описал в беседе с радио Sputnik автор и основатель техноблога Pochinka blog Никита Мокеев. Росстат отметил снижение цен на смартфоны за неделю

По его словам, владельцев гаджетов могут обмануть и при диагностике, и при устранении неисправностей, особую осторожность необходимо проявлять при общении с выездными сервисам по ремонту смартфонов, которые Мокеев назвал "самыми яркими ребятами в плане обмана".

Эксперт утверждает: "Там, наверное, около 90% — это мошенничество. Схема там очень простая: приезжает мастер, разбирает телефон и говорит, что надо делать дорогостоящий ремонт за 10-30 тысяч рублей, а после этого ставит клиента перед выбором: или платите, или мастер собирать смартфон не будет".

Но и в тех ремонтных центрах, куда смартфоны нужно приносить, тоже можно столкнуться с мошенничеством, предупреждает эксперт. Наиболее часто, по его данным, встречается уловка с заменой дорогостоящих деталей, когда в этом нет необходимости.

Макеев порекомендовал ответственно относиться к выбору ремонтных компаний и ориентироваться на отзывы других клиентов.